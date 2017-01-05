قناة سعودية تعتذر بعد بث لقطة وصفت بـ''الإباحية''

Tweet السبيل - اعتذرت قناة "بداية" التلفزيونية السعودية الاربعاء بعد بث مشهد في برنامج لتلفزيون الواقع اعتبره منتقدونه "لقطة اباحية".



وعرض رواد انترنت مقطع فيديو من برنامج "زد رصيدك" الذي تبثه قناة "بداية" يظهر رجالا يرقصون. وقد وقف احدهم على مسافة قريبة جدا وراء اخر وتمسك بوركيه وبدا وكأنه يحاكي حركات لا أخلاقية.



واثار المقطع استهجانا كبيرا عبر الانترنت.



وانتشر وسم "لقطة_اباحية_بقناة_بداية" ودعا المحتجون الى معاقبة "الفاعل" واغلاق القناة التي اسست العام 2005.



وغرد احدهم قائلا "وزارة الاعلام يجب ان توقف القناة فورا".



وفي تغريدة اعتذرت قناة "بداية" مشددة على ان بعض الاخطاء قد تحصل خلال البث المباشر.



واوضحت "ما بدر من احد المشاركين من تصرف لا يرضاه لا عقل ولا دين ولا خلق وقد قدم اعتذاره واسفه بما بدر عنه بدون قصد مع استغفاره والتوبة الى الله".



واضافت القناة انها قررت "استبعاد المتسابق من البرنامج وتعتذر لمشاهديها عما بدر منه هذا التصرف الذي لا يمثل توجه القناة وما نسعى له من نشر القيم والمبادئ".



واكدت القناة ان برنامج "زد رصيدك" يعتمد على "نشر ثقافة الكسب والتوفير والتهيئة لسوق العمل" عند الشباب. وعرضت القناة بعد ظهر الاربعاء بثا مباشرا لتلاوة القرآن في احد المساجد ثم برنامجا حول فن الطبخ.



(أ ف ب)