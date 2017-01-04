هل وصل منفذ هجوم اسطنبول لهولندا.. واستخدام طائرة للقبض عليه؟

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أطلقت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عملية أمنية بمركز تجاري، ضد شخص يشبه منفذ العملية الإرهابية، التي استهدفت "ناد ليلي" في إسطنبول فجر الأحد الماضي. السبيل - الأناضولأطلقت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عملية أمنية بمركز تجاري، ضد شخص يشبه منفذ العملية الإرهابية، التي استهدفت "ناد ليلي" في إسطنبول فجر الأحد الماضي.



وبحسب مراسل الأناضول، فإن الشرطة الهولندية نفذت العملية بمساعدة مروحية، عقب تلقيها بلاغاً بوجود شخص يشبه المشتبه به في هجوم النادي الليلي بإسطنبول.



وأغلقت الشرطة مداخل ومخارج المركز الواقع في مدينة فنندال، وسط هولندا، وألقت القبض على الشخص، قبل أن تخلي سبيله بعد أن تبين أنه ليس المطلوب.



وتعرض ناد ليلي في منطقة أورطة كوي بإسطنبول، كان مكتظًا بالمحتفلين بقدوم العام الجديد، فجر الأحد الماضي، لهجوم مسلح، أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وإصابة 65 آخرين، بحسب أرقام رسمية.



