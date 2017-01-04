بالفيديو.. مقنَّع مسلح يسطو على عدة صيدليات بالرياض

أظهر الفيديو المسلح الذي أخفى وجهه تماماً، وقد اقتحم إحدى الصيدليات شاهراً مسدسه، لإجبار الموظف الذي بدا في الفيديو على تسليم جميع الأموال المتواجدة بخزينة الصيدلية.صحيفة "سبق" السعودية أشارت إلى أن المقنع المسلح نفذ صباح اليوم الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2017 حوالي ٧ عمليات سطو مسلح على صيدليات في شرقي العاصمة الرياض.ورصدت مقاطع الفيديو مشاهد لبعض عمليات السطو، حيث يدخل الجاني الذي يستقل سيارة كاديلاك يتوقع أنها مسروقة إلى الصيدليات بشكل عادي، قبل أن يشهر سلاحه ويُرغم العاملين على تسليمه المبالغ المالية.وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية ودوريات الأمن تلقت بلاغات عن تلك الجرائم، فيما تجري التحريات عن الجاني الذي لم يتم تحديد هويته حتى تلك اللحظة.(المصدر: هافينغتون بوست عربي)