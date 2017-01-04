تحية ترامب لإماراتي تثيراً غضباً.. ما سره؟ (فيديو)

وأشارت الصحيفة إلى أن مقطع فيديو نشرته شبكة أخبار الـCNN الأمريكية، تم التقاطه بواسطة أحد المدعوين إلى الحفل، قد ظهر به ترامب يمدح الملياردير العربى قائلًا فى كلمته: "حسين وجميع أفراد الأسرة، أجمل الأشخاص، هم هنا الليلة قادمين من دبى".وقد بنى "ساجوانى" نادى الجولف العالمى الخاص بترامب الدولى بدبى، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه فى الربع الأول من العام المقبل، كما يتم تطوير ملعب جولف آخر لترامب من تصميم "تايجر وودز" ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه فى عام 2018.وتجنبت "هوب هيكس" المتحدثة باسم ترامب، أسئلة حول أزمة تضارب المصالح التى تثار من جديد بعد التصريحات، مكتفية بالقول بأن الحفل الذى أشاد فيه ترامب بالملياردير "ساجوانى" كان "حدثًا اجتماعيًا".ومن جانبها أضافت نيويورك تايمز أن هناك ضبابية تخيم على الخط الفاصل بين تعليقات وتصرفات ترامب ومصالحه التى يشاركها مع عشرات رجال الأعمال حول العالم.فيما اعتبرت شبكة CNN تعليق ترامب خلال الحفل، الذى أقيم بولاية فلوريدا، إنها تبرز التعقيدات التى يواجهها ترامب ليعزل نفسه عن أعماله وعلاقاته.وبنهاية شهر نوفمبر الماضى، أعلن ترامب فى سلسلة تغريدات على حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر" عن تركه جميع تجارته من أجل التركيز بشكل كامل على إدارة البلاد، تجنبًا لحدوث تضارب فى المصالح، وذلك بعد أن واجه انتقادات كبيرة حول هذا الأمر.