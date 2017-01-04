شاهد جريمة تهز مصر.. مجهول يذبح قبطياً أمام المارة

السبيل - هزت جريمة مروعة مدينة الإسكندرية، فجر الثلاثاء ، حيث أقدم شخص مجهول على ذبح تاجر قبطي أمام المارة، وفر هاربا مهددا ملاحقيه بالسلاح الذي استخدمه في تنفيذ جريمته.

وذكرت مواقع مصرية ان أمن الاسكندرية تلقى إخطارا بمقتل يوسف لمعي ذبحا على يد مجهول الهويه أثناء تواجده في "محمصة" يمتلكها بشارع خالد بن الوليد شرق المدينة.وتوجه فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الجريمة، حيث رفع فريق الأدله الجنائية البصمات ومعاينه المحل.وتبين من المعاينة أن محل المجني عليه كان مخصصا لبيع المكسرات وعلب الهدايا والخمور.وكشفت التحريات وروايات شهود العيان أن القاتل كان يرتدي معطفا أصفر اللون، وهاجم القتيل أثناء جلوسه لتدخين النرجيلة أمام محله، وأخرج سيفا من طيات ملابسه وذبحه فيما فشل الضحية في مقاومته.