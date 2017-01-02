تصريح مضحك للمغني شعبان عبدالرحيم بعد غنائه للحشد الشعبي (شاهد)

وتحمل الأغنية اسم "أنا عندي كلام كتير"، وهي من تأليف فاضل عباس العراقي، وألحان عبد الرحيم نفسه، وتوزيع علي صالح، وإنتاج محمد اليماني وعلي صالح، وإخراج عبيد زيان.من جهته، قال الفنان الشعبي في تسجيل صوتي بثته مواقع مصرية إنه لا يعرف أن الحشد الشعبي شيعة، لافتا إلى أن من اتفق معه قال إنه ضد "داعش".ونقلت صحيفة "المصريون" عن المنتج محمد اليماني قوله إن الأغنية إنتاج مشترك مصري عراقي لمساندة الحشد الشعبي في مواجهة تنظيم “الدولة الاسلامية”.وفسر بعض المراقبين كلامه على أنه دعم لإيران التي تدعم الحشد الشعبي، خاصة في الوقت الذي تشهد المنطقة صراعا عربيا ايرانيا، وتدخلا ايرانيا في أكثر من بلد عربي.وفي مقابلة مع عبد الرحيم، قال إنه سجل الأغنية بناء على طلب شخص عراقي، قدم له عشرة آلاف جنيه.