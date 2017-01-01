شاهد كيف تنكر مهاجم ملهى باسطنبول وارتكب مجزرة؟

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن منفذ الهجوم على النادي الليلي في إسطنبول، شخص واحد، ليس أكثر، والعمل جارٍ من أجل القبض عليه.وأضاف صويلو، في تصريح أدلى به للصحفيين عقب زيارته جرحى الهجوم في أحد مستشفيات إسطنبول، أن "المهاجم دخل النادي وأطلق النار على رواده، ثم حاول الخروج بعد ارتدائه ملابس مختلفة".وأعلن أن الاعتداء الذي استهدف ملهى "رينا" في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة أوقع 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه.وكان عمدة اسطنبول، فاسيب شاهين، قد أعلن في وقت سابق عن الهجوم على الملهى الليلي في المدينة التركية وأنه وقع في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد وأسفر عن قتلى وجرحى، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي".ويقع الملهى الشهير المذكور في وسط اسطنبول بحي "أورتاكوي" وهو أحد الأحياء الراقية والمتميزة في المدينة.