كم دفعت زوجة السفير اليوناني المغدور للتخلص منه؟

Tweet السبيل - كشفت شرطة ريو دي جانيرو عن أن فرانسوازا أميريديس زوجة السفير اليوناني في البرازيل هي التي تقف وراء تنظيم قتل زوجها، حسبما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية السبت 31 ديسمبر/كانون الأول.



وأوضحت الشرطة على لسان إيفاريستو ماغالياس، المحقق في قضية قتل السفير اليوناني أن السيدة فرانسوازا أميريديس عرضت 80 ألف ريال برازيلي (نحو 24 ألف دولار أمريكي) على قريب الضابط في الشرطة العسكرية سيرجيو موريرا فيليو (29 سنة)، وذلك مقابل مساعدته لقريبه الضابط في قتل زوجها.



وأضاف ماغالياس أن فيليو قد اعترف بوجود علاقة عاطفية تربطه بزوجة الدبلوماسي اليوناني، فرانسوازا، وبارتكابه جريمة قتل السفير، إلا أن المشتبه به يصر على أنه فعل ذلك في إطار الدفاع عن نفسه.



أما فرانسوازا أميريديس، زوجة السفير اليوناني، فرفضت كافة الاتهامات الموجهة إليها، مضيفة أنها تعرضت بشكل دوري لاعتداءات من قبل زوجها.



يشار إلى أن محكمة ريو دي جانيرو أصدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم الـ3 لمدة 30 يوما.



وكانت وسائل إعلام برازيلية أفادت، يوم 29 ديسمبر/كانون الأول، باختفاء السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس (59 سنة)، حينما كان يقضي العطلة في ريو دي جانيرو برفقة زوجته.



وقالت قناة "غلوبو" إن زوجة السفير روت للشرطة أن زوجها اختفى بعد أن خرج من منزلهما.



وعثرت الشرطة على سيارة محترقة وجثة مجهولة الهوية داخلها، في المنطقة نفسها التي اختفى فيها السفير.



وتبين أن لوحات السيارة المحترقة ومواصفاتها تتطابق مع تلك التي استأجرها السفير، وفقا لـ"غلوبو".



وكان كيرياكوس أميريديس شغل منصب قنصل اليونان في ريو دي جانيرو من العام 2001 حتى العام 2004 ، كما عمل سفيرا لليونان في ليبيا وتولى مهام سفير اليونان في البرازيل، في مطلع عام 2016.



