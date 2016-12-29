أمير سعودي يخشى من تقبيل يد الملك.. ''خفت من الفغم''

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"خشيت من الفغم"، بهذه العبارة التي لم تخلُ الكوميديا، نشر الأمير خالد بن طلال تغريدة بعد زيارة عمه العاهل السعودي الملك سلمان لأخيه الأمير طلال بن عبد العزيز في منزله بالرياض، قال فيها: "عند مغادرته، استأذنته -حفظه الله- بأني أرغب تقبيل يديك، ولكن خفت من الفغم".

السبيل"خشيت من الفغم"، بهذه العبارة التي لم تخلُ الكوميديا، نشر الأمير خالد بن طلال تغريدة بعد زيارة عمه العاهل السعودي الملك سلمان لأخيه الأمير طلال بن عبد العزيز في منزله بالرياض، قال فيها: "عند مغادرته، استأذنته -حفظه الله- بأني أرغب تقبيل يديك، ولكن خفت من الفغم".



وجاءت تغريدة الأمير طلال تلك بعد حادثة الأوبرا الكويتية الشهيرة التي تعرّض فيها الممثل السعودي حبيب الحبيب لموقف من الحارس الشخصي للعاهل السعودي بعد أن وضع يده على كتف الملك، ليقوم العقيد الفغم بإبعادها، لتلتقطها عدسات الكاميرات الحاضرة.



وعبد العزيز بن بداح الفغم هو الحارس الملازم دائماً للملك سلمان بن عبد العزيز.



ولاقت التغريدة التي نشرها الأمير السعودي مع صورة للملك السعودي خلال زيارته لهم في الرياض انتشاراً كبيراً، حيث فسرها البعض بأن الحارس السعودي الفغم أصبح سداً منيعاً للجميع ولم يعد يقتصر هذا الأمر على طبقة دون الأخرى؛ بل حتى أصحاب السمو والمقربين من العاهل السعودي.





