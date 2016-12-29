شاهد.. لاجئون يحرقون مشرداً في ألمانيا

وقامت شرطة برلين بنشر صور الشبان السبعة المشتبه بهم في الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي في محطة المترو "Schonleinstrasse" بالعاصمة الألمانية، بحسب ما جاء في بيان الموقع الالكتروني للشرطة، وفق ما نشر موقع "روسيا اليوم".ووفقا للبيان الصحفي فإن الجناة لاذوا بالفرار من المحطة بعد الحادث، فيما تقوم السلطات المعنية بتنفيذ القانون بالتحقيق في القضية تحت تهمة الشروع في القتل.الجناةوقالت الشرطة إن المارة رصدوا رجلا مشردا وقد اشتعلت به النيران وقاموا بسرعة بإخمادها كما هرع سائق قطار المترو المتواجد في المحطة للمساعدة أيضا، وأكدت الشرطة أن المشرد "الذي كان مخمورا بشكل واضح" نجا من الموت.وحددت الشرطة هويات المتهمين السبعة بالشروع في القتل وهم شبان لاجئون من سوريا وليبيا، حيث قالت السلطات الألمانية لاحقا إن ستة منهم قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة، فيما تم إلقاء القبض على المشتبه به السابع في عملية للشرطة، مساء الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما ذكره بيان رسمي للشرطة.وأوضحت الشرطة أن اللاجئين المتهمين بالشروع في القتل تتراوح أعمارهم ما بين 15 و21 عاما، ومن غير الواضح حتى الآن كيفية دخولهم ألمانيا وفقا لصحيفة "شبيغل" نقلا عن متحدث باسم الشرطة.الجدير بالذكر أن شبكة مترو الأنفاق في برلين خلال فصل الشتاء تتبع تقليدا يسمح للمشردين بقضاء الليل داخل المحطات بعد إغلاقها، إلا أن جميع المحطات كانت مفتوحة طوال الليل عند وقوع الحادثة بسبب عطلة عيد الميلاد.ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادث سابق وقع في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مترو الأنفاق ببرلين عندما قام رجل بركل امرأة وإسقاطها أسفل الدرج، واستطاعت الشرطة بعد أسابيع تحديد هوية الجاني واعتقاله.