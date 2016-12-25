شاهد ماذا أهدى السفير السعودي لشرطي أندونيسي ضربته امرأة

وذكرت وكالة أنباء “برناما” الإندونيسية، يوم اول امس الجمعة، أن ضابط المرور الإندونيسي “إيبتو سوتسنا” تعرَّض منذ أسبوعين لحادث محرج أثناء قيامه بأداء واجبه كضابط مرور أمام سوق “مترو جايا” المكتظ بالمارة ليتفاجأ بعد ذلك بأن ما تحلى به من صبر وأمانة أثناء هذه الواقعة كان سببا في حصوله على هدية لم يكن يحلم بالحصول على مثلها، وهي الذهاب لأداء فريضة الحج العام المقبل على نفقة المملكة.وأوضحت الوكالة أن ضابط المرور تعرض لحرج شديد بعد انتشار فيديو للحظة قيام السيدة بالصياح في وجهه والتهجم عليه وضربه عليه لقيامه بتحرير مخالفة ضدها، مشيرة إلى أن المقطع حقق انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.لكن المفاجآت السارة توالت على إيبتو بعد هذه الواقعة المحرجة، فبعد يومين من الواقعة توجهت السيدة إلى قسم الشرطة لتقديم اعتذار شفهي له والاعتراف بخطأ دخول سيارتها في الممر المخصص للحافلات العامة.وأكدت الوكالة الإندونيسية أن إيبتو قَبِل الاعتذار في الحال، وتنازل عن المحضر الذي حرره ضدها، ما دفع السفير السعودي بإندونيسيا، لدعوته إلى زيارة المملكة لأداء فريضة الحج، العام المقبل، على نفقة المملكة.وعلقت السيدة على دعوة السفير، قائلة، “لقد تأثرت كثيرا بهذه الدعوة وأشعر بالفخر.. لم أتوقع أن يحصل الضابط على هدية أفضل من هذه على صبره وحسن خلقه”.أما إيبتو فقد علق على الهدية، قائلا، “لقد كانت مفاجأة لي، في الحقيقة لقد بدأت منذ فترة أدخر أموالي لكي أذهب للحج ولكن يبدو أن الله تعالى أراد لي أن أذهب لهناك أسرع مما كنت أتخيل فرزقني بهذه الدعوة”.وكالات