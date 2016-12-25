تعرف على الفرقة التي قتلت بتحطم الطائرة الروسية - فيديو

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السبيل - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن تحطم طائرة ركاب تابعة لها، كانت تقل على متنها 92 شخصاً، من بينهم 68 موسيقياً من "فرقة ألكساندروف"، كانوا يخططون لإقامة حفلة بمناسبة عيد رأس السنة، أمام العسكريين الروس المتواجدين في قاعدة حميميم لكن خطة الترفية تلك، انقلبت إلى "كارثة إنسانية".





وتعد هذه الفرقةُ الفرقةَ الرسمية للقوات المسلحة الروسية. تأسست خلال الحقبة السوفياتية، وتتكون من جوقة الذكور، أوركسترا، وفرقة الرقص. وتقدم فرقة الكسندروف عروضها جنباً إلى جنب مع فرقة الغناء والرقص الأكاديمية، لقوى الأمن الداخلي لوزارة الداخلية الروسية.





حملت الفرقة اسم مديرها الأول، ألكساندر فاسيليفيتش ألكساندروف (1883-1946). ثم صار اسمها الرسمي منذ عام 1998، فرقة الجيش الروسي الأكاديمية للغناء والرقص أ. ف. ألكسندروف، هي الفرقة الوحيدة التي نالت لقب "جوقة الجيش الأحمر".



وقدمت الفرقة عروضها في روسيا وجميع أنحاء العالم، وأدت مجموعة من الموسيقى بما فيها الإيقاعات الشعبية، التراتيل، والألحان الأوبرالية، إضافة إلى مجموعة من الأغاني والرقصات الروسي الشهيرة مثل "فولغا"، "الكاتيوشا"، "كالينكا"، "إيف ماريا".



(العربي الجديد)

