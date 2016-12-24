لماذا حظر بوتين استخدام ''الدولة الإسلامية'' بالصحافة الروسية؟
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وجاء تعليق بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، ردا على اقتراح مراسلة صحيفة "القوقاز اليوم" بشأن حظر استخدام عبارة "الدولة الإسلامية" في الصحافة الروسية، وفق "روسيا اليوم".
وقال بوتين ردا على الصحفية: "هل يمكننا أن نمنعكم من شيء؟ أعتقد أنه أمر مستحيل. لكنني أفضل عدم ذكر كلمة "الإسلام" بجانب كلمة "الإرهاب" بصورة باطلة".
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