لماذا حظر بوتين استخدام ''الدولة الإسلامية'' بالصحافة الروسية؟

Tweet السبيل - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يجوز الربط بين الإرهاب والإسلام، معتبرا إلى أن هذا الربط الباطل موجود في اسم "الدولة الإسلامية" الذي يطلقه على نفسه تنظيم "داعش".



وجاء تعليق بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، ردا على اقتراح مراسلة صحيفة "القوقاز اليوم" بشأن حظر استخدام عبارة "الدولة الإسلامية" في الصحافة الروسية، وفق "روسيا اليوم".



وقال بوتين ردا على الصحفية: "هل يمكننا أن نمنعكم من شيء؟ أعتقد أنه أمر مستحيل. لكنني أفضل عدم ذكر كلمة "الإسلام" بجانب كلمة "الإرهاب" بصورة باطلة".

