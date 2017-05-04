وفاة موقوف لدى البحث الجنائي وعليه اثار كدمات
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه تمت تحويل الجثة للطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة , وتبين من خلال تقرير لجنة مكونة من اربعة اطباء من الطب الشرعي بوجود عدد من الكدمات والسحجات على مختلف مناطق الجسد وتم اخذ العينات اللازمة من الانسجة وارسالها للفحص المخبري لتحديد السبب الرئيسي للوفاة .
وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان مدير الامن العام قرر ايقاف كل من شارك بالتحقيق في القضية على ذمة التحقيق وتشكيل لجنة خاصة للتوسع في التحقيق في الحادثة والوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيالها .
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق