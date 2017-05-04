وفاة موقوف لدى البحث الجنائي وعليه اثار كدمات

Tweet السبيل - قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان ومساء اول امس جرى اسعاف احد الموقفين من مواليد 1998 والموقوف قيد التحقيق في احدى القضايا الجنائية لدى البحث الجنائي العاملين في مركز امن بادية الجيزة للمستشفى بعد ان تعرض بشكل مفاجئ لحالة اغماء حيث وصل للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة .



واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه تمت تحويل الجثة للطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة , وتبين من خلال تقرير لجنة مكونة من اربعة اطباء من الطب الشرعي بوجود عدد من الكدمات والسحجات على مختلف مناطق الجسد وتم اخذ العينات اللازمة من الانسجة وارسالها للفحص المخبري لتحديد السبب الرئيسي للوفاة .



وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان مدير الامن العام قرر ايقاف كل من شارك بالتحقيق في القضية على ذمة التحقيق وتشكيل لجنة خاصة للتوسع في التحقيق في الحادثة والوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيالها .



