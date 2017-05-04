أجواء ربيعية معتدلة اليوم وغدا

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تكون الأجواء اليوم ربيعية معتدلة في المناطق الجبلية والسهول والبادية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. السبيل - بتراتكون الأجواء اليوم ربيعية معتدلة في المناطق الجبلية والسهول والبادية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تسجل درجات الحرارة غدا حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء دافئة في المناطق الجبلية والسهول والبادية، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء يوم السبت دافئة في المناطق الجبلية والسهول والبادية، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 الى 15 درجة مئوية والمناطق الشمالية 25 - 14 والمناطق الجنوبية 24 الى 7، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.