وزير الداخلية يتعهد بالغاء العقوبات والمعتصمين يطالبون بضمانات

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قال النائب الدكتور أحمد الرقب إن وزير الداخلية غالب الزعبي تعهد للنواب بإلغاء العقوبات الواقعة على عدد من طلبة البوليتكنك في حال تم فض الاعتصام المفتوح والذي دخل يومه الثالث.

السبيل - مؤمنة معاليقال النائب الدكتور أحمد الرقب إن وزير الداخلية غالب الزعبي تعهد للنواب بإلغاء العقوبات الواقعة على عدد من طلبة البوليتكنك في حال تم فض الاعتصام المفتوح والذي دخل يومه الثالث.



وأشار الرقب إلى أنه وعدد من النواب لا يزالون داخل الحرم الجامعي حتى الآن للعمل على حل المشكلة المؤرقة وتحقيق المطالب وإنهاء الاعتصام.



الطلاب أكدوا لـ"السبيل" أن هناك وساطات بين الطلبة المعتصمين وإدارة الجامعة لوضع ضمانات من أجل إيقاف الإضراب.