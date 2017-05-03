الأوقاف: سنتخذ إجراءات قانونية بحق المتورطين ببيع تأشيرات الحج

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السبيل- (بترا)- أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أنها تابعت ما تداولته وسائل إعلام بخصوص إحالة الوزارة للجنة السياحة الدينية الممثلة لشركات الحج والعمرة لمكافحة الفساد بتهمة بيع بعض شركات الحج والعمرة "تأشيرات حج" بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.

السبيل- (بترا)- أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أنها تابعت ما تداولته وسائل إعلام بخصوص إحالة الوزارة للجنة السياحة الدينية الممثلة لشركات الحج والعمرة لمكافحة الفساد بتهمة بيع بعض شركات الحج والعمرة "تأشيرات حج" بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.



وقال الناطق الإعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سنان المجالي إن الوزارة تتحفظ على ما تم تداوله إعلامياً، مؤكدا أنه لم يتم إحالة أي جهة بهذا الخصوص للنائب العام، وأن التحقيق جار لرصد أي مخالفات.



وأشار المجالي في بيان صحفي اليوم الاربعاء إلى أن الوزارة لن تتردد في إحالة أي قضية فساد لديها للنائب العام ولن تسمح كذلك بوجود مثل هذه التجارة وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه ومخالفته للأنظمة والتعليمات.