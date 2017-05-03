ضبط نصف مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل صوف الخراف

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أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك المفرق بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات مديرية الأمن العام عملية تهريب مخدرات تزيد عن (نصف مليون) حبة كبتاجون.

السبيل- بتراأحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك المفرق بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات مديرية الأمن العام عملية تهريب مخدرات تزيد عن (نصف مليون) حبة كبتاجون.



وقالت الدائرة في بيان صحفي لها اليوم الاربعاء ان الكمية المضبوطة ووجدت في شاحنة محملة بالخراف، مخبأة بطريقة احترافية داخل صوف الخراف ، عماً بأن الشاحنة تحتوي على 350 رأس من الخراف.



وأكدت الدائرة أن هذه الضبطية تعتبر من الضبطيات النوعية التي تأتي ضمن جهود موظفي الجمارك المبنية على تأهيل الكادر البشري والتدريب المستمر وقاعدة البيانات في التحري عن الشحنات ذات الخطورة العالية، بالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية الجمركية المستقاة عن السلع والبضائع وذلك لمنع دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضي المملكة حفاظاً على سلامة أمن الوطن والمواطن على حد سواء.