تحويل 10 طلاب من البوليتنكنك للتحقيق واعتصام تضامني خارج الكلية

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السبيل- أقدمت عمادة كلية البوليتكنيك على استدعاء 10 من طلبة الكلية وتحويلهم الى لجنة تحقيق على خلفية مشاركتهم في الاعتصام المفتوح، منهم 6 طلبة من الفائزين في انتخابات الجمعية الطلابية التي عقدت الأسبوع الماضي.

ونظم العشرات من خريجي الكلية وقفة أمام مبنى الكلية تضامناً مع الطلبة المعتصمين ورفضاً لقرارات الفصل التي تمت بحق عدد من طلبتها، فيما أكد عدد من العتصمين منع الأمن الجامعي دخول أي طالب إلى الكلية قبل انتهاء الدوام لارسمي وإغلاق مصلى الكلية وقت صلاة العصر.

وأشار عدد من الطلبة إلى أن إعلان استدعاء الطلبة تم نشره قبيل الساعة الواحدة ظهرا والتي حددت كموعد لمراجعة لجنة التحقيق مما يهدد الطلاب بمعاقبتهم غيابياً بسبب تعذر حضورهم لعدم تبلغهم في الوقت المناسب، فيما نص الإعلان على " ان يكل من يتخلف عن الحضور يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك و هي اصدار عقوبة غيابياً حسب نص المادة 15 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003.