حرس الحدود تحبط محاولة تسلل

السبيل - بتراصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود أحبطت مساء أمس الثلاثاء, محاولة تسلل لثلاثة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، تم تطبيق قواعد الإشتباك, مما أدى إلى إلقاء القبض على أحدهم فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري.