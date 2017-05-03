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الأربعاء 3 أيار 2017

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حرس الحدود تحبط محاولة تسلل

حرس الحدود تحبط محاولة تسلل
السبيل - بترا

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود أحبطت مساء أمس الثلاثاء, محاولة تسلل لثلاثة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، تم تطبيق قواعد الإشتباك, مما أدى إلى إلقاء القبض على أحدهم فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري.

كما تم ضبط (3) أكياس تحتوي على (606000) حبة مخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

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