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الأربعاء 3 أيار 2017

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"البوليتكنك" تفصل طالبين جديدين لمدة عام.. واستمرار الاعتصام

&quot;البوليتكنك&quot; تفصل طالبين جديدين لمدة عام.. واستمرار الاعتصام
السبيل - 

قررت إدارة جامعة البلقاء التطبيقية فصل الطالبين حمزة سليم ويزن زيتون من كلية الهندسة التكنولوجية البوليتكنك لمدة سنة كاملة؛ بتهمة "التحريض والإخلال بالنظام العام"؛ ما يرفع عدد الطلبة المفصولين لـ6 طلاب، بحسب ما ذكر مصدر طلابي لـ"السبيل".

هذا ويستمر طلبة جامعة البوليتكنك في اعتصامهم المفتوح داخل الحرم الجامعي لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجاً على العقوبات المتخذة بحق زملائهم.
من جانبهم، يحاول عدد من النواب أبرزهم الدكتور أحمد الرقب والدكتور تامر بينو التدخل كوساطة لإنهاء الأزمة. 

وحاولت "السبيل" التواصل مع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، للوقوف على أسباب إقرار عقوبة الفصل، لكنها لم تفلح.

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