طقس ربيعي ومشمس في أغلب مناطق المملكة

Tweet السبيل - يكون الطقس، اليوم الأربعاء، ربيعياً مُعتدلاً إلى دافئٍ وغالباً مُشمس في أغلب المناطق، بحسب طقس العرب.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.



في خليج العقبة:

- الرياح : شمالية مُعتدلة السُرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (25 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.



ليلاً:



يكون الطقس لطيفاً عُموماً ويميل للبرودة خلال ساعات ما بعد مُنتصف الليل ويكون بارداً نسبياً فوق الجبال



وتكون الرياح مُتغيرة الإتجاهات إلى غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.



