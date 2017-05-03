طقس ربيعي ومشمس في أغلب مناطق المملكة
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.
في خليج العقبة:
- الرياح : شمالية مُعتدلة السُرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (25 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.
ليلاً:
يكون الطقس لطيفاً عُموماً ويميل للبرودة خلال ساعات ما بعد مُنتصف الليل ويكون بارداً نسبياً فوق الجبال
وتكون الرياح مُتغيرة الإتجاهات إلى غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق