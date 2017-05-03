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الأربعاء 3 أيار 2017

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طقس ربيعي ومشمس في أغلب مناطق المملكة

طقس ربيعي ومشمس في أغلب مناطق المملكة
السبيل - يكون الطقس، اليوم الأربعاء، ربيعياً مُعتدلاً إلى دافئٍ وغالباً مُشمس في أغلب المناطق، بحسب طقس العرب.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:
- الرياح : شمالية مُعتدلة السُرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (25 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً:

يكون الطقس لطيفاً عُموماً ويميل للبرودة خلال ساعات ما بعد مُنتصف الليل ويكون بارداً نسبياً فوق الجبال

وتكون الرياح مُتغيرة الإتجاهات إلى غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة. 

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