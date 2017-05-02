حدث يتسبب بوفاة و4 إصابات دهساً في الزرقاء

السبيل - أقدم حدث على سرقة مركبة والده ليل الإثنين الثلاثاء والسير بها بتهور في أحد شوارع مدينة الشرق بمحافظة الزرقاء ما أدى لدهس 5 أشخاص، توفي أحدهم ظهر اليوم الثلاثاء بحسب مصدر أمني لـ"السبيل".