حدث يتسبب بوفاة و4 إصابات دهساً في الزرقاء الثلاثاء, 02 أيار 2017 18:19 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - أقدم حدث على سرقة مركبة والده ليل الإثنين الثلاثاء والسير بها بتهور في أحد شوارع مدينة الشرق بمحافظة الزرقاء ما أدى لدهس 5 أشخاص، توفي أحدهم ظهر اليوم الثلاثاء بحسب مصدر أمني لـ"السبيل". وضبطت الأجهزة الأمنية الحدث والمركبة وبوشرت التحقيقات في الحادثة. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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