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الثلاثاء 2 أيار 2017

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حدث يتسبب بوفاة و4 إصابات دهساً في الزرقاء

حدث يتسبب بوفاة و4 إصابات دهساً في الزرقاء
السبيل - أقدم حدث على سرقة مركبة والده ليل الإثنين الثلاثاء والسير بها بتهور في أحد شوارع مدينة الشرق بمحافظة الزرقاء ما أدى لدهس 5 أشخاص، توفي أحدهم ظهر اليوم الثلاثاء بحسب مصدر أمني لـ"السبيل".

وضبطت الأجهزة الأمنية الحدث والمركبة وبوشرت التحقيقات في الحادثة.

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