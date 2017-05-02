النائب أبو محفوظ: البوليتكنك تحولت إلى معتقل

السبيل - قال النائب سعود أبو محفوظ إن عميد كلية الهندسة التكنولوجية البوليتكنك "حوّل الكلية إلى معتقل ومنع النواب من الدخول ظهر اليوم الثلاثاء؛ مشيراً إلى أنه وصل أولاً وخلال ساعات الدوام، وكان عدد من النواب في الطريق أيضاً للجامعة إلا أن عميد الكلية تحدث للحرس بمنعه من الدخول".





وأضاف أبو محفوظ خلال حديثه لـ"السبيل": "ذهبت لمقابلة العميد من أجل لملمة الموضوع ومحاولة إنهاء الاعتصام، وأنا أشعر الآن أن هذا العميد لا يليق به هذا الموقع وهذا تصرف عرفي متخلف وغير مقبول".



وأشار أبو محفوظ أنه اتصل برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لوضعه في صورة ما حدث لكنه لم يتمكن من ذلك، وأضاف: "اتواصل الان مع وزير التعليم العالي لوضعه في الصورة".



وقال: " الطلبة الآن في الداخل والأبواب مغلقة وهذه ممارسة حقيقية للإرهاب بحق الطلاب، ومن المقلق برأئي أن يبيتوا اليوم داخل الكلية".



هذا وحاولت السبيل الإتصال برئيس الجامعة وعميد الكلية للوقوف على سبب منع النائب أبو محفوظ من الدخول لكنها لم تتلق أية إجابة حتى الآن.



يذكر أن طلبة كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك" اعتصموا اليوم داخل الحرمة الجامعي احتجاجاً على قرارات فصل اتخذتها إدارة الجامعة بحق 4 طلاب على خلفية انتخابات اتحاد الطلبة.