''اليونسكو'': القدس محتلة والبلدة القديمة فلسطينية

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السبيل- تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الثلاثاء قرار اعتبار القدس المحتلة وتأكيد على فلسطينية البلدية القديمة في المدينة المقدسة.

السبيل- تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الثلاثاء قرار اعتبار القدس المحتلة وتأكيد على فلسطينية البلدية القديمة في المدينة المقدسة.

وتم تبني القرار بغالبية 22 صوتًا مقابل معارضة 10 أصوات.



وتم تقديم القرار الفلسطيني بالتنسيق مع الأردن وبدعم من الدول العربية.



ويؤكد القرار على الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها، ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب لليونسكو للتواجد بشكل دائم في المدينة لمراقبة الممارسات التهويدية الإسرائيلية.