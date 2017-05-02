الكلالدة: لم نحدد الشكل النهائي لورقة الاقتراع

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السبيل- (بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة لم تفرغ بعد من تحديد الشكل النهائي لورقة اقتراع انتخابات البلدية واللامركزية. السبيل- (بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة لم تفرغ بعد من تحديد الشكل النهائي لورقة اقتراع انتخابات البلدية واللامركزية.



وأشار بحضور عضو مجلس المفوضين الدكتور زهير ابو فارس، إلى ان الهيئة تدرك حجم التحديات كون انتخابات البلدية ومجالس المحافظات في يوم واحد.



جاء ذلك خلال أداء رؤساء واعضاء لجان الانتخاب والاعضاء الاحتياط للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات 2017 في اقليم الوسط والعاصمة، القسم القانوني، المنصوص عليه في المادة (36/ب) من قانون البلديات والمادة (16/ب) من قانون اللامركزية نافذي المفعول ليباشروا مهامهم المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.



كما أدت لجان الانتخاب في اقليم الشمال القسم القانوني، بحضور عضو مجلس المفوضين الدكتور نزيه عمارين، فيما أدت لجان الانتخاب القسم القانوني في اقليم الجنوب، بحضور عضو مجلس المفوضين سمر الحاج حسن.



وتم بحسب بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء، تسليم كل من رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب قرارات تكليفهم، إلى جانب ملفات وارشادات خاصة تمكنهم من مباشرة عملهم والاستعداد لمرحلة التسجيل وعرض الجداول.



وشملت اللجان جميع اقاليم المملكة في الشمال والوسط والجنوب، وستقوم الهيئة بنشر أسماء رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية في المملكة على موقعها الالكتروني (IEC.JO) .



وتنص المادة (36) من قانون البلديات ويقابلها المادة (16) من قانون اللامركزية على أنه "يقسم رؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية".



وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم 2017/8/15 موعدا للاقتراع للانتخابات البلدية واللامركزية.

