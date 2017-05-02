طلبة البوليتكنك يستمرون في اعتصامهم المفتوح (صور)
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وقال منظمو الاعتصام لـ"السبيل" إن قرار الاعتصام جاء عقب عدة محاولات لمقابلة عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور راتب العيسى ورئيس الجامعة الدكتور عبد الله الزعبي والتي فشلت حتى اللحظة.
وبحسب منظمي الاعتصام فإن أحد مسؤولي إدارة الجامعة هدد أعضاء الجمعية الطلابية والطلبة المعتصمين داخل الحرم الجامعي بفض الاعتصام في حال لم يتم الإخلاء، مشيرين إلى أن الأمن الجامعي أغلق المصلى القديم وأخرج الطلبة المتواجدين هناك.
"السبيل" حاولت التواصل مع إداريين في الجامعة للوقوف على حقيقة ما يحدث لكنها لم تفلح، حيث أن بعض من قاموا بالرد على اتصالاتنا اعتذروا عن الإجابة قائلين أنهم ليسو مخولين بالحديث حول القضية.
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