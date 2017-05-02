طلبة البوليتكنك يبدأون اعتصامهم المفتوح احتجاجاً على قرارات الفصل

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السبيل- بدأ طلبة كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك" اليوم اعتصاماً مفتوحاً، مطالبين إدارة الجامعة التراجع عن قرارات الفصل التي اتخذتها بحق 4 من الطلبة على خلفية انتخابات اتحاد الطلبة.



وقال منظمو الاعتصام لـ"السبيل" إن قرار الاعتصام جاء عقب عدة محاولات لمقابلة عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور راتب العيسى ورئيس الجامعة الدكتور عبد الله الزعبي والتي فشلت حتى اللحظة.



وبحسب منظمي الاعتصام فإن أحد مسؤولي إدارة الجامعة هدد أعضاء الجمعية الطلابية والطلبة المعتصمين داخل الحرم الجامعي بفض الاعتصام في حال لم يتم الإخلاء، مشيرين إلى أن الأمن الجامعي أغلق المصلى القديم وأخرج الطلبة المتواجدين هناك.



"السبيل" حاولت التواصل مع إداريين في الجامعة للوقوف على حقيقة ما يحدث لكنها لم تفلح، حيث أن بعض من قاموا بالرد على اتصالاتنا اعتذروا عن الإجابة قائلين أنهم ليسو مخولين بالحديث حول القضية.