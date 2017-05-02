أربعينية تلقي نفسها من الطابق الثالث .. والأمن يحقق الثلاثاء, 02 أيار 2017 13:18 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - أقدمت سيدة أربعينية على إلقاء نفسها من الطابق الثالث في الرصيفة؛ الأمر الذي أدى لوفاتها على الفور، وفق مصدر أمني لـ"السبيل". وأشار المصدر إلى أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، وبوشرت التحقيقات التي أوضحت في مراحلها الأولية أن الحادث شبهة انتحار. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقاتتعليقات مميزةالإعجابات التعليقات (1) فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدثعليتبليغقتل انتحار قتل انتحار قتل انتحار كل بوم. ياأخي شوه اللي صاير بالأردن. تغير وجه الاْردن بالكامل. بجب ضبط الأوضاع قبل ما تسوء الأحوال اكثر فأكثر لاحول ولا فوة الا بالله العلي العظيم قبل 48 دق http://maps.google.com/maps?z=15&q=,2اعجيني المشاركةURL قصير:FacebookTwitterردتعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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