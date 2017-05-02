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الثلاثاء 2 أيار 2017

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أربعينية تلقي نفسها من الطابق الثالث .. والأمن يحقق

أربعينية تلقي نفسها من الطابق الثالث .. والأمن يحقق
السبيل - أقدمت سيدة أربعينية على إلقاء نفسها من الطابق الثالث في الرصيفة؛ الأمر الذي أدى لوفاتها على الفور، وفق مصدر أمني لـ"السبيل".

وأشار المصدر إلى أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، وبوشرت التحقيقات التي أوضحت في مراحلها الأولية أن الحادث شبهة انتحار.

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التعليقات (1)

  • علي

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    قتل انتحار قتل انتحار قتل انتحار كل بوم.
    ياأخي شوه اللي صاير بالأردن.
    تغير وجه الاْردن بالكامل.
    بجب ضبط الأوضاع قبل ما تسوء
    الأحوال اكثر فأكثر
    لاحول ولا فوة الا بالله العلي العظيم

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