أربعينية تلقي نفسها من الطابق الثالث .. والأمن يحقق

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السبيل - أقدمت سيدة أربعينية على إلقاء نفسها من الطابق الثالث في الرصيفة؛ الأمر الذي أدى لوفاتها على الفور، وفق مصدر أمني لـ"السبيل".



وأشار المصدر إلى أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، وبوشرت التحقيقات التي أوضحت في مراحلها الأولية أن الحادث شبهة انتحار.