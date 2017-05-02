سبوتنيك: أرتال لـ''داعش'' تنتشر بين العراق والأردن

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السبيل - قالت وكالة سبوتنيك الروسية، الثلاثاء، نقلا عن مراستلها في العراق،أن أرتالا لتنظيم "داعش" محملة بالعناصر والأسلحة بمختلف أنواعها، وصلت لصحراء حدودية مع الأردن.



وأوضح أحد المصادره، أن سكان شمال قضاء الرطبة، غربي الأنبار، غرب العراق، رصدوا قدوم أرتال لتنظيم "داعش" إلى الصحراء الشمالية للقضاء قبل منتصف ليل الاثنين.



وحسب المصدر ذاته، قال إن أرتال "داعش" تضم سيارات كثيرة منها، مصفحة، وأخرى "بيك أب" محملة بأعداد كبيرة من العناصر والأسلحة المتنوعة.



وتابع المصدر أن الأرتال هذه لـ"داعش"، شاهدها السكان القريبون من الصحراء التي تحد شمال قضاء الرطبة الحدودي مع الأراضي الأردنية.

ومصدر محلي آخر من الأنبار، كشف لمراسلتنا، عن نية هذا الحشد لتنظيم "داعش" في الصحراء، لشن هجوم واسع على قضاء الرطبة والاستيلاء عليه مرة أخرى بعدما حررته القوات العراقية من سيطرته في أيار/مايو 2016.





وألمح المصدر إلى أن استعداد تنظيم "داعش" للهجوم على الرطبة، انطلق بتسلل عناصره من مناطق سيطرته الأخيرة في غربي الأنبار، وهي من أقضية "راوة، وعانة، والقائم".

يذكر أن تنظيم "داعش" استهدف المناطق الصحراوية المحاذية للرطبة، مرات عدة منها مستهدفا مقرا عسكريا لسرية تابعة للجيش العراقي، على طريق منطقة عكاشات الفاصلة بين القضاء والقائم الحدودي مع سوريا، وأسفر عن مقتل 10 جنود، الأحد الماضي 30 أبريل/نيسان.



وأعلن قائم مقام قضاء الرطبة العراقي، عماد الدليمي، في تصريح للوكالة الروسية، يوم 26 نيسان، إصابة أربعة جنود عراقيين، إثر هجوم هو الثاني من نوعه يشنه تنظيم "داعش" على الطريق السريع الدولي مع الأردن.



وأوضح الدليمي أن تنظيم "داعش" استهدف عن بُعد، جنودا مجازين، على طريق منطقة الصكار شرقي قضاء الرطبة "غربي الأنبار" الحدودي مع الأردن، في غرب العراق.

