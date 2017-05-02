الطراونة: النيابة طلبت توضيحات ولم ترد القضية

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قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الثلاثاء أن ما ورد عن رد النائب العام استيضاحات ديوان المحاسبة "ليس دقيقا".

السبيل - نبيل حمرانقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الثلاثاء أن ما ورد عن رد النائب العام استيضاحات ديوان المحاسبة "ليس دقيقا".



وبين الطراونة أن النائب العام طلب في رسالة بعثها إلى مجلس النواب بعض التوضيحات وتابع أن التوضيحات المطلوبة في طريقها إلى النائب العام وأشار أنه لا يرغب الخوض في قضية منظورة لدى القضاء.



وكان مصدر قضائي قال بأن النيابة العامة ردت الاستيضاحات التي احالها اليها مجلس النواب مؤخرا والمتعلقة بوزراء سابقين.



وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الاثنين، إن رد الاستيضاحات جاء لكونها لا تتضمن اسماء وزير او وزراء محددين ولا اتهامات معينة ولا مؤيدات لهذه الاستيضاحات، مما يجعل من شروط المادة 56 من الدستور غير متوافرة، ولذلك فقد اعادت النيابة العامة هذه الاستيضاحات الى مجلس النواب مرفقة بقرارها القضائي المذكور.



واضاف المصدر أن النيابة العامة استندت في قرارها لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور بشأن محاكمة الوزراء الذي بيّن كيفية إحالة الوزير الى النيابة العامة، في حين بيّن ان إحالة باقي الموظفين يكون من شأن الحكومة.