انخفاض على الحرارة وأجواء ربيعية معتدلة

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السبيل - من المتوقع بإذن الله أن يكون الطقس، يوم الثلاثاء، ربيعياً مُعتدلاً إلى دافئٍ عُمومًا.



وتكون الأجواء غائمة جزئياً عموماً بسُحب متوسطة وعالية وتكون الفرصة مُهيأة لتساقط زخات خفيفة ومحلية من الأمطار.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية مُعتدلة السُرعة تنشط في البادية الجنوبية والشرقية حيث يتوقع أن تثير الغبار والأتربة في تلك المناطق.



يكون الطقس لطيفاً عُموماً ويميل للبرودة قليلاً خلال ساعات ما بعد مُنتصف الليل فوق الجبال وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.



