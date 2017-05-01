بالفيديو.. تعذيب شاب بعنف والأمن يقبض على المتهمين

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السبيل- ألقت الأجهزة الامنية القبض على 3 أشخاص متهمين بضرب مواطن في محافظة إربد وبوشرت التحقيقات بحسب مصدر أمني لـ"السبيل".



وذكر المصدر أن مواطناً ادعى على ثلاثة أشخاص أقدموا على حبسه في منزل وقاموا بضربه وقام بتقديم شكوى ضدهم، وتبين أنهم من أصحاب الأسبقيات، مشيراً إلى أن حالة المواطن وصفت بالحسنة.



وظهر "ابراهيم" وهو الشخص المصاب في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي وهو يقول: " أن اثنين اقتحموا عليه منزله وقاموا بضربه وتعذيبه قبل أن يقوموا بأخذه بالإكراه لمكان بعيد قد يكون مزرعة، واستمروا في تعذيبه حتى ساعات الفجر، وبعد ذلك أعادوه لشقته وفقد الوعي من شدة الضرب، مشيراً إلى أنهم كانوا يطلبون منه مبالغ مالية، مطالباً الحكومة والاجهزة الأمنية بأخذ حقه".



