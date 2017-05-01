الأردن يدرس إقامة مطار عسكري تجاري بالقرب من سوريا

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السبيل - قال موقع "24" الإماراتي إن الأردن يدرس إقامة مطار عسكري تجاري في محافظة المفرق شمال شرق المملكة، والملاصقة للحدود السورية.



وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أردنية: "أن المطار بالإضافة إلى مساهمته في أن يكون مركزاً لوجستياً للمدينة التنموية في المفرق، قادر على استيعاب طائرات نقل عسكرية عملاقة، يمكنها نقل كتائب عسكرية بمعداتها، إلى أرض المعركة".



وربطت هذه المصادر بين التوجه الأردني هذا لإنشاء المطار وبين الأحداث العسكرية المقلقة في الداخل السوري على الحدود مع المملكة، خاصة وأن الأردن يشعر بالقلق من اقتراب منظمات تكفيرية إرهابية من حدوده مؤخراً، بحسب الموقع.



وذكر أن الأردن وقع اتفاقية مع شركة أمريكية لدراسة هذا التوجه وإمكانية تحقيقه، بعد أن تم تخصيص أكثر من 1000 دونم لهذه الغاية.



