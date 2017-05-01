الجمارك تضبط 4 أجهزة لكشف المعادن والذهب

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السبيل- (بترا)- احبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي/ الركاب محاولة تهريب 4 أجهزة لكشف المعادن وجدت في أمتعة أحد المسافرين القادمين.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاثنين انه بعد الاشتباه بحقائب المسافر قام موظف الجمارك بفحصها على جهاز الاكس راي ومن ثم قام بتفتيشها بصورة دقيقة، حيث تبين وجود أجهزة لكشف المعادن والذهب داخل الحقائب ملفوفة بالألبسة وموزعة على عدة حقائب.



ويذكر أن دائرة الجمارك قامت بإعداد ترتيبات خاصة لموسم الاصطياف في المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة بما يكفل الموازنة بين جهود مكافحة التهريب والإتجار غير المشروع من جهة وتقديم كافة التسهيلات للمسافرين عبر حدود المملكة من جهة أخرى.

