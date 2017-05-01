الجمارك تضبط 4 أجهزة لكشف المعادن والذهب
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وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاثنين انه بعد الاشتباه بحقائب المسافر قام موظف الجمارك بفحصها على جهاز الاكس راي ومن ثم قام بتفتيشها بصورة دقيقة، حيث تبين وجود أجهزة لكشف المعادن والذهب داخل الحقائب ملفوفة بالألبسة وموزعة على عدة حقائب.
ويذكر أن دائرة الجمارك قامت بإعداد ترتيبات خاصة لموسم الاصطياف في المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة بما يكفل الموازنة بين جهود مكافحة التهريب والإتجار غير المشروع من جهة وتقديم كافة التسهيلات للمسافرين عبر حدود المملكة من جهة أخرى.
ويذكر أن دائرة الجمارك قامت بإعداد ترتيبات خاصة لموسم الاصطياف في المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة بما يكفل الموازنة بين جهود مكافحة التهريب والإتجار غير المشروع من جهة وتقديم كافة التسهيلات للمسافرين عبر حدود المملكة من جهة أخرى.
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