التربية تصرف دفعة جديدة من التعويضات والسلف الطارئة

Tweet السبيل- (بترا)- أقر مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية سامي السلايطة، صرف دفعة جديدة من التعويضات وسلف السكن والسلف الطارئة لـ( 902 ) مستفيداً من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون و 992 الف و 371 دينارا ، وذلك عن شهر نيسان 2017 .



ودعت الوزارة المستفيدين من هذه السلف والتعويضات لمراجعة البنوك المحولة رواتبهم إليها لاستلام مستحقاتهم وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فيما نشرت الوزارة أسماء المستفيدين على موقعها الالكتروني www.moe.gov.jo .



يذكر أن الوزارة صرفت منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر نيسان الماضي، 11 مليون و 184 الف و 64 دينار لمختلف الفئات من التعويضات وسلف (سكن وتعليم) والسلف الطارئة، استفاد منها ( 2448 ) مستفيداً .

