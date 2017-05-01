التربية تصرف دفعة جديدة من التعويضات والسلف الطارئة
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ودعت الوزارة المستفيدين من هذه السلف والتعويضات لمراجعة البنوك المحولة رواتبهم إليها لاستلام مستحقاتهم وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فيما نشرت الوزارة أسماء المستفيدين على موقعها الالكتروني www.moe.gov.jo .
يذكر أن الوزارة صرفت منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر نيسان الماضي، 11 مليون و 184 الف و 64 دينار لمختلف الفئات من التعويضات وسلف (سكن وتعليم) والسلف الطارئة، استفاد منها ( 2448 ) مستفيداً .
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