''العمل الإسلامي'' يدعو إلى مسيرة الجمعة تضامناً مع الأسرى

Tweet السبيل- طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه تصرفات الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى الذين من بينهم 23 أسيرًا أردنيًا.

ودعا الحزب في بيان أصدره الاثنين لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام، الأردنيين للصيام يوم الخميس (4/5) للشعور بما يعانيه الأسرى.

وأعلن الحزب عن تنظيمه لمسيرة جماهيرية الجمعة، انطلاقًا من المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان.

وأضاف الحزب في البيان " إن ما يقوم به الاحتلال لهؤلاء الأسرى والمعتقلين يعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، ولذلك فإننا في حزب جبهة العمل الاسلامي وأبناء الشعب الأردني نعلن وقوفنا إلى جانب هؤلاء الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية دفاعاً عن حقوقهم العادلة" .



وتاليًا نص البيان:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

بشأن إضراب الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال



تأتي هذه الجولة الجديدة من جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الصهيوني والتي يقودها أسرانا الأبطال في سجون الصهاينة لمواجهة أشكال الظلم والتعذيب والقهر والحرمان على يد السجّان الصهيوني حيث يتعرض الأسرى وذويهم كل يوم إلى ألوان من العذاب الجسدي والنفسي تحت نظر العالم وسمعه .



فمن الاعتقال الإداري بدون محاكمة إلى العزل الانفرادي إلى منع الزيارات من الأهل والأقارب إلى حرمانهم من تلقي العلاج وتركهم للموت البطيء إلى التعذيب الشديد البدني والنفسي أثناء عمليات التحقيق خلافاً للشرائع السماوية التي نصت على كرامة الأسير والإنسان بشكل عام والقوانين الدولية التي منعت تعذيب الأسرى، والحفاظ على حقوقهم وصون كرامتهم .

إن ما يقوم به الاحتلال لهؤلاء الأسرى والمعتقلين يعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي .

ولذلك فإننا في حزب جبهة العمل الاسلامي وأبناء الشعب الأردني نعلن وقوفنا إلى جانب هؤلاء الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية دفاعاً عن حقوقهم العادلة .

ونطالب الحكومة الأردنية وحكومات العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب هؤلاء الأسرى ومناصرة قضاياهم العادلة والسعي لرفع الضيم والظلم عنهم .

وإننا بهذه المناسبة ندعو إلى يلي :

1- نطالب الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه هذه الإجراءات الصهيونية والتي تمس الأسرى من بينهم ( 23 ) أسيراً أردنياً من بين هؤلاء الأسرى المضربين ونطالبها بالتحرك الفوري للدفاع عن أبنائها المعتقلين .

2- ندعو جماهير الشعب الأردني إلى الصيام يوم الخميس القادم 4/5/2017 تضامناً مع الأسرى المضربين وشعوراً بما يلاقونه من جوع وألم .

3- ندعو الشعب الأردني للمشاركة في المسيرة الجماهيرية التضامنية مع هؤلاء الأسرى يوم الجمعة الموافق 5/5/2017 بعد الصلاة من المسجد الحسيني الكبير في عمان .

عمان في 4 شعبان 1438 هـ



الموافق: 1 / 5 / 2017م حزب جبهة العمل الإسلامي

