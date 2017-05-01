الملك يتابع تمرينا أمنياً نفذته وحدات قوات الدرك

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زار الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، أحد ميادين التدريب التابعة لقوات الدرك، حيث كان في استقبال جلالته المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة.

السبيل - بترازار الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، أحد ميادين التدريب التابعة لقوات الدرك، حيث كان في استقبال جلالته المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة.



واجتمع الملك عبدالله الثاني باللواء الركن الحواتمة فترة من الوقت، وتم بحث عدد من الأمور ذات الطابع الأمني والتنظيمي المتعلقة بقوات الدرك.



كما استمع الملك عبدالله الثاني إلى إيجاز قدمه اللواء الركن الحواتمة حول الخطط والإجراءات التي اتخذتها قوات الدرك للوصول بمنتسبيها إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.



وتابع القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، خلال الزيارة، تمرينا أمنيا نفذته وحدات مختلفة من تشكيلات قوات الدرك، حيث شاهد الملك عبدالله الثاني تطبيقات ميدانية في مكافحة "الإرهاب"، ومهارات الاقتحام والقتال في المناطق المبنية باستخدام تكتيكات قتالية متطورة، ورمايات متنوعة بالذخيرة الحية، ومهارات النزول الجبلي والدفاع عن النفس.



كما جرى أمام الملك عبدالله الثاني استعراض لإحدى كتائب قوات الدرك عالية الجاهزية، والتي جاء إعدادها وتأهيلها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفق أرقى المعايير الأمنية، لتعزيز قدرات قوات الدرك القتالية، وتم تزويدها بأحدث الآليات والمعدات، لتكون قوة محترفة ومرنة سريعة الاستجابة للأحداث الأمنية في مختلف الظروف.



وأشاد الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه قوات الدرك، إعداداً وتدريباً وتسليحاً، معرباً جلالته عن ثقته واعتزازه بمنتسبيها والمهارات والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.