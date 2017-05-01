طلاب: هذه أسباب فصل 4 طلبة من البولوتكنك

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ذكر طلاب في جامعة البولوتكنك أن إدارة الجامعة أقدمت على التحقيق مع أربعة طلاب وتوجيه عقوبات الفصل والإنذار النهائي لهم عقب انتهاء انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة والطلبة هم: ابراهيم قشير، وعلي جابر، وأحمد الطلاع، وصدام خطاب، وهم من طلبة كليتي هندسة الميكانيك والهندسة المدنية.

السبيل - مؤمنة معاليذكر طلاب في جامعة البولوتكنك أن إدارة الجامعة أقدمت على التحقيق مع أربعة طلاب وتوجيه عقوبات الفصل والإنذار النهائي لهم عقب انتهاء انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة والطلبة هم: ابراهيم قشير، وعلي جابر، وأحمد الطلاع، وصدام خطاب، وهم من طلبة كليتي هندسة الميكانيك والهندسة المدنية.



الطالب ابراهيم قشير قال خلال حديثه لـ"السبيل" الأحد إن إدارة الجامعة وجهت له عقوبة الفصل لمدة فصل واحد على خلفية هتافه اثناء الاحتفال بالمرشحين، معلقاً أنه لم يقل ما يسيئ لأي جهة ومطالباً بإثبات هذه التهم عليه إن وجدت هذه الأدلة.



أما الطالب صدام خطاب فقال لـ"السبيل" أن فصله لمدة سنة كاملة جاء على إثر شكوى كيدية تقدم بها أحد الطلاب مدعياً أنه قام برمي الحجارة باتجاهه بعد صدور نتائج الانتخابات، وهو ما نفاه صدام وقال أنه كان من بين المرشحين وكان في غرفة الفرز ولم يشارك برمي الحجارة التي وقعت قرب بوابة "الدايو".



الطالب أحمد الطلاع فصل لمدة سنة كاملة بتهمة محاولة ادخال مواد ممنوعة للجامعة وما حدث بحسب ما ذكر زملاؤه هو أنه كان يحمل مجموعة ستر زرقاء اللون وغير مكتوب عليها اي شيئ وعندما رفض الأمن الجامعي ادخالها طلب منهم الاحتفاظ بها لحين خروجه من الجامعة وعند عودته رفضوا اعادتها له وطلبوا منه مراجعة الادارة.



الطالب علي جابر وبحسب زملاءه لم يشارك في الانتخابات كونه نسي هويته الجامعية في المنزل ودخل للجامعة بهويته المدنية لحضور محاضراته، لكن الإدارة وجهت له تهمة الانذار النهائي.



"السبيل" حاولت التواصل مع عدة إداريين في الجامعة الذين رفضوا التصريح بأية معلومات حول إجراءات الفصل التي تم اتخاذها مؤخراً.