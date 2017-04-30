انخفاض درجات الحرارة الإثنين وأجواء غائمة

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السبيل- من المتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً يوم الإثنين، ويكون الطقس ربيعياً مُعتدل إلى دافئ عُموماً.

وتظهر في الأجواء تدريجياً خلال ساعات الظهيرة والعصر كميّات من السُحب المُتوسطة والعالية.





وتكون الرياح غربية مُعتدلة السُرعة تنشط أحياناً في اجزاء من البادية الشرقية بحيث تثير الغبار والاتربة.





أما ليلاً، فيكون الطقس غائم جزئياً إلى غالباً غائم بسُحُب متوسط وعالية مع فرصة لزخات خفيفة من الأمطار، تُصحب بنشاط على الرياح السطحيّة.





وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية مُعتدلة السُرعة، تتحوّل أحياناً إلى نشطة مع هبّات قويّة في بعض المناطق حول مُنتصف الليل، وتكون مُثيرة للغبار.

