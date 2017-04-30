الرزاز: ربط إلكتروني بين المدارس الصيف المقبل

Tweet

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الزراز أن الصيف المقبل سيشهد المباشرة في انجاز ربط الكتروني مع جميع مدارس المملكة، لتسهيل وضع المادة التعليمية على أجهزة الحاسوب وبثها لكل المدارس، بحيث يستطيع الطلبة تنزيلها على أجهزتهم، خصوصا أنهم يتمتعون بسرعة ورغبة في الولوج للتفاصيل التي تحاكي قدراتهم ومواهبهم.

السبيل- (بترا)أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الزراز أن الصيف المقبل سيشهد المباشرة في انجاز ربط الكتروني مع جميع مدارس المملكة، لتسهيل وضع المادة التعليمية على أجهزة الحاسوب وبثها لكل المدارس، بحيث يستطيع الطلبة تنزيلها على أجهزتهم، خصوصا أنهم يتمتعون بسرعة ورغبة في الولوج للتفاصيل التي تحاكي قدراتهم ومواهبهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور الرزاز مساء اليوم خلال حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية للمبرمجين الصغار الذي نظمته شركة "هلو وورلد كيدز" بالتعاون مع عدد من المدارس الحكومية والخاصة والجامعات، بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، الدكتور فواز حاتم الزعبي وعدد من الداعمين والمشاركين .



وقال الرزاز ان هذه المسابقة تؤشر الى المشاركة في بناء المستقبل مع القطاعين العام والخاص، مشيرا الى أن البرمجيات لم تعد حكرا على المتخصصين، بل أصبحت متاحة للجميع،" ونحن بحاجة الى غرس هذه المهارات لطلابنا وطالباتنا، والتي تمثل لغة عالمية تحل مشاكل كثيرة في حياتنا".



وأضاف:" سننتقل نقلة نوعية الى الامام تتطلب العمل مع المعلمين وتهيئتهم في برامج متخصصة وهي خطوة في طريق طويل نعمل من اجلها لاجيالنا لبناء مستقبل من الابتكارات والابداعات التقنية .



وقالت المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة " هلو وورلد كيدز" المتخصصة في تعليم الصغار البرمجة، حنان خضر، ان المسابقة الوطنية للبرمجة التي تنافس فيها 42 طالبا من المدارس الحكومية ومدارس الاونروا ومن المدارس الخاصة في الفئات العمرية من الصف الثالث حتى السادس، تثبت مقدرة الاطفال على تعلم صناعة البرمجات والتفوق في مضمار البرمجة التي تعد اساسا للاقتصاد الرقمي.



وأكدت اهمية دعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذي اسهم في انجاح مونديال البرمجة للصغار والذي يعني بتشكيل فرق بأسماء هذه الشركات الداعمة، من الاطفال في الفئات بين الصف الثالث حتى الصف السادس من المدارس الحكومية والأونروا وتعاون الجامعات والكليات التي دعمت واحتضنت الاطفال داخل مختبرات الحاسوب في الجامعة.



وأضافت ان " هلو وورلد كيدز" تهدف الى وضع معايير وأهداف دقيقة في تعليم البرمجة وتبسيط مفاهيمها للاطفال في المدارس، على ان تعكس كل ما هو جديد في عالم البرمجة والتكنولوجيا على هذه المناهج، وعلى وضع آلية لبناء كفاءة معلم البرمجة حسب قدراته وحسب مخرجات تعليمنا الجامعي الحالي.



وأعلنت خضر فوز المتسابقين عن فئة الصفوف الثالث والرابع (المركز الأول) المبرمج محمد البلبيسي من فريق زين، وفاز عن فئة الصفوف الخامس والسادس (المركز الأول) المبرمج عمار الصوري من مدارس الكلية العلمية الإسلامية،اضافة الى عدد آخر من الطلبة في مستويات اخرى لاحقة .



واشتمل الحفل على تقديم عرض لجميع مستويات منهاج " هللو وورلد كيدز" وجلسة حوارية حول البرمجة واهميتها في العملية التعليمية شارك فيها الوزير الرزاز والمدير التنفيذي لشركة زين احمد الهناندة ورئيس اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين هيف بانيان، وجلسة للاطفال كتمرين برمجي الكتروني، وفي نهاية الحفل كرم وزير التربية والتعليم الفائزين في المسابقة بشهادات ودروع تكريمية.

