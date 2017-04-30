80 ألف زائر للعقبة نهاية الاسبوع

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السبيل- (بترا)

بلغ عدد زوار مدينة العقبة خلال عطلة نهاية الاسبوع ويوم العمال زهاء 80 الف زائر بحسب احصائيات مديرية شرطة العقبة اذ دخل العقبة اكثر من 20 الف سيارة ركوب صغيرة وحوالي 500 حافلة ركاب كبيرة ومتوسطة فيما بلغت نسب إشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع الحالي 100 % وكذلك الشقق الفندقية والاجنحة الفندقية بحسب مصادر فندقية.

السبيل- (بترا)بلغ عدد زوار مدينة العقبة خلال عطلة نهاية الاسبوع ويوم العمال زهاء 80 الف زائر بحسب احصائيات مديرية شرطة العقبة اذ دخل العقبة اكثر من 20 الف سيارة ركوب صغيرة وحوالي 500 حافلة ركاب كبيرة ومتوسطة فيما بلغت نسب إشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع الحالي 100 % وكذلك الشقق الفندقية والاجنحة الفندقية بحسب مصادر فندقية.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة إن كوادر السلطة بالتنسيق مع المحافظة والاجهزة المختصة قدمت كافة التسهيلات المطلوبة ليتمكن زوار العقبة من قضاء اجازة مريحة وهادئة مشيدا بكافة الاجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية في العقبة التي قدمت الخدمات المختلفة على مدار الساعة .



وأشار الشريدة إلى خصوصية العقبة كمقصد سياحي واستثماري أملاه موقعها الجغرافي والسياحي ما جعلها متنفساً سياحياً وترفيهياً لمختلف أبناء المحافظات ما استدعى وجود خطط تنفيذية وضعتها السلطة لإدامة الخدمات للمواطنين وزوار المدينة على مدار الساعة لتوفير مناخ سياحي مناسب وجاذب مكن المواطنين من قضاء عطلة مريحة تدفع بهم لاختيار العقبة مقصدا لسياحتهم في المرات القادمة وفي كافة العطل والمناسبات الوطنية .



وبين الشريدة ان النشاط السياحي ساهم في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة الساحلية التي تمتاز باجوائها المناسبة في مثل هذا الوقت الذي يمتاز باعتدال الحرارة ومناسبته لكافة انواع الرياضات البحرية والاستمتاع بالشاطيء ومفردات المدينة الاثرية والتاريخية .



وقال أن إعادة تهيئة الشاطئ الأوسط وتوفير كافة الخدمات والمتابعة الفنية واللوجستية لكوادر السلطة والجهات الاخرى في العقبة وزيادة مساحة الشاطئ الاوسط المتاح للزوار وتجهيزه بالخدمات المناسبة كان له دور في زيادة الجذب السياحي المحلي لمدينة العقبة وتقديم الخدمة المطلوبة كما ينبغي .



واوضح الشريدة ان تنشيط حركة السياحة الداخلية ومضاعفتها هو ضمن اهتمام سلطة المنطقة الخاصة وان اكتمال عدة مشاريع يتم تنفيذها حاليا في العقبة الخاصة سيعمل على توفير خدمات ترفيهية مميزة للسائح المحلي وهي مشاريع اخذت بعين الاعتبار حاجات المجتمع الاردني والاسرة الاردنية في وجود خدمات ترفيهية مرادفة لزيارة البحر والاستمتاع بطقس العقبة وتنوع منتجها السياحي وتفرده .



وقال صاحب مكتب سياحي "محمد ابراهيم " إن العديد من حجوزات الزوار والسياح خاصة من الجنسية العربية يفضلون أن يمضوا هذا الوقت من السنة في ربوع العقبة بحثاً عن جمالية المكان ومتعة الترفيه والتسوق.



وبين ابراهيم أن العديد من المواطنين في المملكة يقومون بالاتصال مع المكاتب السياحية للحجز في فنادق 5 نجوم وفئة 4 نجوم بالعقبة والتي أصبحت الوجهة السياحية الأولى للأردنيين.



وسجلت فنادق العقبة فئة 5 نجوم نسبة حجوزات وصلت إلى 100 % بحسب أحد العاملين في القطاع الفندقي أغلبها من جنسيات عربية وأجنبية، فيما وصلت نسبة الحجوزات في فنادق فئة 4 نجوم فما دون إلى ما يقارب 95 % بحسب رئيس جمعية فنادق العقبة المستثمر صلاح الدين البيطار .



وأكد مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري أن تحسن الاجواء دفع بالزائرين الى القدوم الى مدينة العقبة والمثلث الذهبي بكثافة، مشيرا الى ان الحركة التجارية في معظم القطاعات كانت حركة نشطة خاصة الخدمات وان اجراءات سلطة العقبة الخاصة وعملية التشارك مع تجار المدينة كانت بداية انطلاق مميزه للعقبة .



وقال المستثمر في القطاع التجاري والعقاري عاكف المعايطة ان اسواق العقبة تشهد حركة تجارية نشطة جدا في عمليات التسوق والشراء من قبل الزوار الامر الذي ينعكس ايجابيا على اقتصاد المدينة مشيدا بدور السلطة وكوادرها بتوفير كافة الخدمات والتعامل مع هذه العطلة بمهنية عالية بالاضافة الى الاهتمام نظافة المدينة من خلال الشركة المعنية بهذا الامر وانسيابية حركة السير التي ميزت هذه العطلة من خلال كوادر الاجهزة المعنية في شرطة العقبة .



وأشار رئيس جمعية البيت العقباوي ماجد ماضي الى ان وصول هذا العدد الضخم من الزوار ساهم في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة من خلال ما شهدته أسواق العقبة من نشاط تجاري وان الحركة السياحية والتجارية وعمليات التسوق والشراء سجلت معدلات ونسب عالية ؛ مؤكدا أن العقبة التي تحولت الى مقصد للتسوق والتنزه على شواطئها الساحليه للأردنيين بسبب رخص الأسعار وتوفر الخدمات وأنواع مختلفة للبضائع .

