الملك في عيد العمال: دامت سواعدكم تبني وتعمل الأحد, 30 نيسان/أبريل 2017 20:19 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل- كتب الملك عبدالله الثاني تغريدة على تويتر بمناسبة عيد العمال قال فيها:" أحيي روح الإنجاز والعطاء التي جعلت من بلدنا مثالا لما يمكن أن يتحقق بالصدق والعزيمة." واضاف "دامت سواعدكم تبني وتعمل ودام الوطن متميزا بإنجازاتكم". Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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