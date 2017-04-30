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الأحد 30 نيسان 2017

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الملك في عيد العمال: دامت سواعدكم تبني وتعمل

الملك في عيد العمال: دامت سواعدكم تبني وتعمل
السبيل- كتب الملك عبدالله الثاني تغريدة على تويتر بمناسبة عيد العمال قال فيها:" ‏أحيي روح الإنجاز والعطاء التي جعلت من بلدنا مثالا لما يمكن أن يتحقق بالصدق والعزيمة." واضاف "دامت سواعدكم تبني وتعمل ودام الوطن متميزا بإنجازاتكم".

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