الملك في عيد العمال: دامت سواعدكم تبني وتعمل

السبيل- كتب الملك عبدالله الثاني تغريدة على تويتر بمناسبة عيد العمال قال فيها:" ‏أحيي روح الإنجاز والعطاء التي جعلت من بلدنا مثالا لما يمكن أن يتحقق بالصدق والعزيمة." واضاف "دامت سواعدكم تبني وتعمل ودام الوطن متميزا بإنجازاتكم".