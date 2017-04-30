''الملكية'': هكذا نستأجر طائراتنا

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عرضت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية خلال اجتماعها السنوي للهيئة العامة، كيفية استئجارها للطائرات وماهية الشركات التي تتعاقد معها. السبيل - بتراعرضت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية خلال اجتماعها السنوي للهيئة العامة، كيفية استئجارها للطائرات وماهية الشركات التي تتعاقد معها.



وأكدت الملكية الأردنية وفقاً للبيان الصادر عنها اليوم الأحد، انها تستأجر الطائرات من كبريات شركات التأجير العالمية، وان أعلى المرجعيات الرقابية في الأردن تأكدت من سلامة إجـراءات الشركة في هذا المجال.



جاء ذلك رداً من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عقل بلتاجي على الأسئلة التي وجهها بعض المساهمين فيما يتعلق بموضوعٍ استئجار أو امتلاك الطائرات، حيثُ أوضح أن الملكية تتعاقد مع كبريات شركات التأجير في العالم، وأن بدلات الإيجار تتحدد وفقاً لحجم التعاقد وظروف السوق في وقت التعاقد.



وأكد بلتاجي وفقاً للبيان أن أعلى المرجعيات الرقابية في الأردن تأكدت من سلامة إجراءات الشركة في هذا المجال، وأن الشركة تتعامل مع هذا الموضوع بكل الشفافية والانفتاح وبمنتهى معايير تحمل المسؤولية والمساءلة أمام الجهات الرقابية في المملكة.



في حين قدم أصحاب الإختصاص بالشؤون القانونية والمالية في الملكية شرحاً مفصلاً عن آلية تمويل الطائرات والتي تتم من خلال شركات ذات غرض خاص (Special Purpose Companies)، مؤكدين أن استخدام الشركات ذات الغرض الخاص ليس فقط إجراء عالمي متبع بل هو كذلك متطلب من البنوك المُموِّلة، وأن آلية التأجير والتمويل من خلال شركات ذات غرض خاص هي آلية معروفة ومنشورة من قبل البنوك ويُمكن التحقق منها ومن حيثياتها بسهولة .



وبيّن المختصون أيضاً الغاية من متطلب البنوك في تسجيل واستعمال هذه الشركات ذات الغرض الخاص والتي تقوم بدور يُماثل دور ما يعرف باليد العدل (Act as Trustees)، والتي تكون لها المُلكية القانونية للطائرات.



واستعرضوا أسماء الشركات المؤجِّرَة للملكية الأردنية، سواء بموجب عقود تأجير تمويلي ينتهي بالتملك أو بموجب عقود تأجير تشغيلي مع بيان مالكيها، مع الإشارة إلى أن عدم الملاءة المالية للشركة وضعف قاعدة رأس المال تاريخياً في الملكية الأردنية قد حالت بين الشركة وبين قدرتها على تملّك عدد أكبر من الطائرات سواء تلك التي تملكها حالياً أو التي كانت قد تملّكتها في السابق.