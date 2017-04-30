Menu
الأحد 30 نيسان 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

محطات جديدة لاصدار البطاقات الذكية بالزرقاء والمفرق وجرش

محطات جديدة لاصدار البطاقات الذكية بالزرقاء والمفرق وجرش
السبيل - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن افتتاح محطات اضافيه لإصدار البطاقة الذكية في مناطق الحمرا والمنشيه ( المفرق) والحلابات( الزرقاء) والمصطبة( جرش ).

وقالت الدائرة أن تلك المحطات ستخدم المواطنين في تلك المناطق والتجمعات السكانية القريبة منها وذوي الاحتياجات الخاصة هناك.

وأشارت الدائرة إلى أن المحطات المذكورة سيكون فيها الدوام من الساعة الثامنة صباحا ولغاية السابعة مساء.

وبينت أن افتتاح المحطات جاء ضمن خطه الدائرة بالتوسع في إصدار البطاقة الذكية، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد أو وسيلة للتخفيف عن المواطنين. 

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى