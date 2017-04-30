محطات جديدة لاصدار البطاقات الذكية بالزرقاء والمفرق وجرش

Tweet السبيل - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن افتتاح محطات اضافيه لإصدار البطاقة الذكية في مناطق الحمرا والمنشيه ( المفرق) والحلابات( الزرقاء) والمصطبة( جرش ).



وقالت الدائرة أن تلك المحطات ستخدم المواطنين في تلك المناطق والتجمعات السكانية القريبة منها وذوي الاحتياجات الخاصة هناك.



وأشارت الدائرة إلى أن المحطات المذكورة سيكون فيها الدوام من الساعة الثامنة صباحا ولغاية السابعة مساء.



وبينت أن افتتاح المحطات جاء ضمن خطه الدائرة بالتوسع في إصدار البطاقة الذكية، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد أو وسيلة للتخفيف عن المواطنين.