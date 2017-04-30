بعد السيسي.. عباس يلتقي الملك اليوم بعمان

Tweet السبيل - يلتقي الملك عبد الله الثاني اليوم في عمّان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي وصلها قادماً من مصر بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويأتي ذلك في إطار التشاور وتنسيق المواقف بين الجانبين الأردني والفلسطيني قبيل اجتماع عباس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقب الأربعاء المقبل بواشنطن.



وأكدت مصادر فلسطينية أهمية بحث دور الولايات المتحدة المأمول بالعملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئنافها على أساس سقف زمني محدد يؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67.



وكان عباس التقى السيسي بالقاهرة أمس، وبحث معه "القضايا الهامة والتحركات السياسية بشأن إحياء التسوية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين".



يُذكر أن هذه اللقاءات الثلاثية سبق هي الثانية خلال أقل من شهرين بين السيسي والعاهل الأردني وعباس، وهي تأتي في إطار العمل على إعادة اطلاق المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و"اسرائيل"، المتوقفة منذ عامين.