وفاة سبعيني بتدهور تركتور بإربد الأحد, 30 نيسان/أبريل 2017 09:50 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل- توفي شخص يبلغ من العمر (77) عاماً نتيجة إصابته بكسور وجروح بالغة في الجسم اثر تدهور تركتور زراعي بمنطقة حرتا بمحافظة اربد. وقال قسم الاعلام بمديرية الدفاع المدني ان كوادره قدمت الاسعافات الاولية واخلت الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي.Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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