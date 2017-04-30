Menu
الأحد 30 نيسان 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

وفاة سبعيني بتدهور تركتور بإربد

وفاة سبعيني بتدهور تركتور بإربد
السبيل- توفي شخص يبلغ من العمر (77) عاماً نتيجة إصابته بكسور وجروح بالغة في الجسم اثر تدهور تركتور زراعي بمنطقة حرتا بمحافظة اربد.

وقال قسم الاعلام بمديرية الدفاع المدني ان كوادره قدمت الاسعافات الاولية واخلت الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي.

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى