ارتفاع درجة الحرارة اليوم

Tweet



من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد أعلى من المعدل السنوي بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. السبيل - بترامن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد أعلى من المعدل السنوي بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



في المساء والليل تكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، لطيفة في البادية والسهول، معتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، ويتوقع تساقط زخات خفيفة ومحلية من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية، دافئة في السهول ومناطق البادية وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات خفيفة من المطر في جنوب وشرق المملكة، الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة.



اما يوم الثلاثاء تبقى الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية، دافئة في السهول ومناطق البادية وحارة نسبياً في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع خلال ساعات النهار تساقط زخات خفيفة من المطر في جنوب وشرق المملكة، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة.



ويستمر بقاء الأجواء يوم الأربعاء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية، دافئة في السهول ومناطق البادية وحارة نسبياً في الأغوار والبحرالميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتوقعت دائرة الارصاد الجوية ان تكون درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من 16 الى 30 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 17 الى 29 وفي المناطق الوسطى من 17 الى 27 وفي المناطق الجنوبية من 12 الى 29 وفي مدينة العقبة من 24 الى 38 درجة مئوية .