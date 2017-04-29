إنقاذ دليل سياحي في العقبة

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السبيل- (بترا)- تمكنت كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني معان ومجموعة إسناد العقبة وبإسناد من القوات المسلحة الأردنية (العمليات الحربية الخاصة) بطائرة عمودية من إنقاذ مواطن في الثلاثينات من العمر كان سقط من منحدر صخري بعمق يزيد على أربعين متراً في احد الأودية بمنطقة دلاغة باتجاه وادي عربة.

السبيل- (بترا)- تمكنت كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني معان ومجموعة إسناد العقبة وبإسناد من القوات المسلحة الأردنية (العمليات الحربية الخاصة) بطائرة عمودية من إنقاذ مواطن في الثلاثينات من العمر كان سقط من منحدر صخري بعمق يزيد على أربعين متراً في احد الأودية بمنطقة دلاغة باتجاه وادي عربة.

وأشارت إدارة الاعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني إن المواطن سقط بينما كان برفقة مجموعة من السائحين كدليل سياحي مساء أمس الجمعة حيث استطاعت كوادر الدفاع المدني وباستخدام معدات الإنقاذ المتخصصة من الوصول إليه سيراً على الأقدام وتقديم الخدمة الاسعافية له في موقع الإصابة إلا أنه تعذر نقله بواسطة طائرة مروحية خلال الليل الأمر الذي تم تنفيذه هذا اليوم بواسطة المروحية ونقله إلى مستشفى الملكة رانيا العبدالله الثاني الحكومي وحالته مستقرة.

