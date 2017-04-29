استمرار دوام ''الاستهلاكية المدنية'' الأحد السبت, 29 نيسان/أبريل 2017 14:29 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسيل - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام غدا الاحد في كافة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً. وأكد القضاة ان استمرار الدوام يأتي لإفساح المجال امام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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