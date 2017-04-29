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السبت 29 نيسان 2017

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استمرار دوام ''الاستهلاكية المدنية'' الأحد

استمرار دوام &#039;&#039;الاستهلاكية المدنية&#039;&#039; الأحد
السيل -  قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام غدا الاحد في كافة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وأكد القضاة ان استمرار الدوام يأتي لإفساح المجال امام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.

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